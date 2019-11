Kronacher SK hält gegen SC Bamberg lange gut mit

Während sich der SK Schwandorf und der TSV Kareth-Lappersdorf nach dem jeweils zweiten hohen Sieg gemeinsam an der Tabellenspitze der Landesliga Nord finden, zieren der SC Forchheim und der Kronacher SK mit zwei Niederlagen das Tabellenende.

Kronacher SK - SC Bamberg 3:5

Der Kronacher Schachklub durfte bei seiner Landesliga-Heimpremiere gegen die klar favorisierten Bamberger lange Zeit auf einen Mannschaftspunkt hoffen. Andreas Murmann behielt gegen den bayerischen U16-Jugendmeister Lukas Köhler stets die Übersicht und erreichte in ausgeglichener Stellung eine Punkteteilung. Nico Herpich nahm das Bauernopfer des Bamberger Mannschaftsführers Jens Hermann an, kam aber im weiteren Spielverlauf kombinatorisch unter die Räder und konnte das Matt nicht mehr abwenden. Alex Becker hatte die Stellung zunächst unter Kontrolle, geriet dann gegen Heiko Plöhn in einen unwiderstehlichen Königsangriff und sah sich zur Aufgabe gezwungen.

Am Spitzenbrett musste sich Tobias Becker mit dem tschechischen Meister Josef Pribyl auseinandersetzen. Der renommierte Tscheche häufte kleine Stellungsvorteile an und münzte diese bei knapper Bedenkzeit von Becker in den Sieg um. Heinrich Horther lieferte sich mit Ralf Mittag eine Partie mit offenem Visier, die nach beiderseitigen Gewinnversuchen in einer Punkteteilung endete.

KSK-Kapitän Edgar Stauch kam gegen Stefan Krug mit klarem Stellungsvorteil aus der Eröffnung, den er im weiteren Partieverlauf sicher zum Sieg führte. Hansi Schmierer brachte Alexander Mikuta dank eines couragierten Bauernsturms gegen dessen König an den Rand einer Niederlage. Doch erst ließ der amtierende Kronacher Blitzmeister eine siegverheißende Fortsetzung aus, übersah dann auch noch ein Dauerschach und musste sich am Ende unglücklich geschlagen geben.

Für den zweiten Kronacher Tagessieg sorgte Walter Lechleitner, der gegen den starken Bamberger Bernd Hümmer zunächst eine Figur für drei Bauern opferte. In der danach entstandenen unübersichtlichen Lage positionierte er seine Figuren optimal und erzwang dank seiner vorrückenden Bauern den Sieg. es/hn Ergebnisse: T. Becker - Josef Pribyl 0:1, Stauch - Krug 1:0, A. Becker - Plöhn 0:1, Murmann - Köhler remis, Lechleitner - Hümmer 1:0, Herpich - Hermann 0:1, Horther - Mittag remis, Schmierer - Mikuta 0:1.