Kronacher Realschüler schnuppern in die Fachoberschule in Kulmbach hinein

Wenn Lars Bauer (14), der derzeit die Realschule RS 1 in Kronach besucht, an Schule denkt, dann denkt er vor allem an klassischen Unterricht. Beim Schnuppertag in der FOSBOS in Kulmbach allerdings staunte der 14-Jährige nicht schlecht über die Ausstattung der Fachoberschule und der beruflichen Schule in Kulmbach. "Hier ist so viel Technik. Das wäre schon was für mich", sagt Lars Bauer.

Fachoberschüler Christoph Scheidig (16) ist schon einen Schritt weiter. Er besucht die Fachoberschule und weist den Neuling in den Werkstätten ein. Die Gast-Schüler sollen eine Metallrose anfertigen.

Das Kooperationsmodell zwischen der Kulmbacher FOSBOS mit der Kulmbacher und mit den Kronacher Realschulen ist neu. "Weil die FOSBOS in das Berufliche Schulzentrum eingebunden ist, profitieren unsere Schüler im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung von den Werkstätten der Berufsschule", erklärte der stellvertretende Schulleiter Bertram Unger. Und auch die Schnupper-Schüler aus Kronach zeigten sich angetan.

Laetizia Eidloth (15) ließ sich von Max Suttner (17) in die Elektronikwerkstätten des beruflichen Schulzentrums entführen. Dort gibt es Hightech pur - inklusive 3-D-Drucker und Elektronik der neuesten Generation. Gemeinsam mit dem Fachoberschüler lötete Laetizia Eidloth ein Atomium zusammen, bestückte Platinen in filigraner Arbeit mit Leuchtdioden. Und am Ende leuchtete das Atomium tatsächlich. Auch Laetizia hatte Spaß beim Schnuppertag. "Aber für mich ist wahrscheinlich eher der soziale Zweig etwas", erklärte sie. Auch diesen gibt es in Kulmbach.

Die Realschüler können nach der zehnten Klasse durch den Umstieg auf die FOSBOS in derselben Zeit wie auch Gymnasiasten zum Abitur gelangen, so Beratungslehrer Achim Stosch. Doch eine Besonderheit hat der Weg FOSBOS zum Abitur: Er ist mit einem sechsmonatigen Fachpraktikum verbunden. "Die rund sechsmonatige fachpraktische Ausbildung wird nicht nur in Betrieben, Behörden und sozialen Einrichtungen angeboten, sondern auch in den schuleigenen Werkstätten, einem schulinternen Projekt mit Kindergärten und Behindertenwerkstätten und dem von Schülern selbstständig betriebenen Café ,Wilsdorf'", so Stosch.

"Der Besuchstag soll vor allem Schwellenängste abbauen", erklärt Schulleiter Alexander Battistella: "Die Realschüler sollen sehen, dass wir an der FOSBOS ganz verschiedene Angebote haben, bei denen sie ihre Stärken ausspielen können. Unser beruflich orientiertes Abitur ist modular aus verschiedenen Wahlbausteinen aufgebaut. Dauer und Umfang des Bildungsganges können die Schüler selbst bestimmen." Schüler, die keine zweite Fremdsprache erlernen möchten, müssen dies nicht. Schüler, die bereits eine zweite Fremdsprache mitbringen, bekommen in der 13. Klasse automatisch die allgemeine Hochschulreife. Sie können aber auch Französisch oder Italienisch als neue Fremdsprachen lernen oder Französisch fortführen. Die Schüler gelangen an der FOS oder BOS, je nach Zugangsvoraussetzungen und angestrebtem Abschluss, nach ein bis drei Jahren zur Fachhochschulreife, fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife. Komplettiert wird das Angebot durch die Vorklassen, die, bei Bedarf, den Übertritt erleichtern.

Weitere Auskünfte auf bsz-kulmbach.de oder telefonisch unter 09221/693-150. Eine individuelle Beratung gibt es im Sekretariat der Fach- und Berufsoberschule, Georg-Hagen-Straße 35 in Kulmbach.