Kronacher Masterstudiengang wurde akkreditiert

Der Masterstudiengang Zukunftsdesign der Hochschule Coburg in Kronach ist erfolgreich akkreditiert. Vier externe Gutachter der Akkreditierungsagentur Acquin bescheinigten dem Studiengang ein innovatives Lehrkonzept und sie lobten die enge Verzahnung mit der regionalen Wirtschaft, teilt die Hochschule mit.

Im Frühjahr 2016, startete die Hochschule Coburg am Lernort Kronach mit dem Masterstudiengang Zukunftsdesign ein Experiment: Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen, die bereits einen ersten Hochschulabschluss in der Tasche haben, sollen gemeinsam in Projekten erproben, wie sich innovative Konzepte über Fächergrenzen hinweg erarbeiten und in der Praxis umsetzen lassen. Ziel ist es, die Innovationskraft Oberfrankens zu stärken.

Bereits bei der Konzeption des ungewöhnlichen Studiengangs arbeitete die Hochschule eng mit Partnern aus der Region zusammen. Der Vizepräsident der Hochschule Coburg, Michael Lichtlein, erinnert sich: "In der Arbeitsgruppe, die das Konzept entwickelte, waren neben Mitgliedern aus der Hochschule von Anfang an Praktiker aus der Region eingebunden. Im Team waren Leute aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen vertreten. Vom Ingenieur über den Betriebswirt bis zum Psychologen war alles dabei."

Das Masterprogramm in Kronach hat 120 Studierende. Dazu gehören Designer ebenso wie Pädagogen und Maschinenbauer. Auch die fünf Professoren kommen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen: von der Wirtschaftsinformatik über die Technik bis zur Psychologie.

Den Experten der Akkreditierungsagentur imponierten insbesondere die vielfältigen Methoden, die im Studium eingesetzt werden, und die gelebte Vernetzung mit regionalen Unternehmen und Institutionen. Auch bei den Studierenden hakte die Akkreditierungsagentur nach: Sie schätzen die hohe Anwendungsorientierung des Studiengangs. Hans Rebhan, Vizepräsident der IHK für Oberfranken Bayreuth, stellt fest: "Ich erachte die gelungene Akkreditierung als großartige Leistung, die mit viel Aufwand verbunden war. Sie stellt das Gütesiegel für die akademische Qualität des Studiengangs dar." red