Kronacher Lehrer gewinnen Bezirksmeisterschaft

Spannend bis zum Schluss verlief die 32. BLLV-Bezirksmeisterschaft im Hallenfußball in der Obermainhalle in Burgkunstadt, die gleichzeitig als Qualifikation für die 30. Bayerische BLLV-Hallenfußballmeisterschaft Anfang Februar in Ebersdorf bei Coburg diente.

Die fünf oberfränkischen Lehrermannschaften lieferten sich heiße Spiele, die aber Schiedsrichter Andreas Schnapp vor keine allzu großen Probleme stellte. Am Ende lag die Kronacher Mannschaft von Veit Schott mit zehn Punkten vorne und wurde neuer Titelträger, gefolgt von Scheßlitz (9 Punkte) und Titelverteidiger Hof (7). Auf den Plätzen 4 und 5 folgten Gastgeber Lichtenfels (3) und Coburg.

Bei der Siegerehrung war Bezirkssportreferent Hans Tremel erfreut darüber, dass der Lehrerfußball in Oberfranken nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ wieder überzeugte, nachdem man vor Jahren schon das Ende dieser Meisterschaft kommen sah.

Er überreichte zusammen mit dem Schirmherren Karl-Heiz Goldfuß (KV Weismain) an die Mannschaftsführer Urkunden und Sachpreise und dem Kronacher Teamchef Veit Schott den BLLV-Wanderpokal. trem