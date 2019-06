Kronacher Herren 30 siegen weiter

Die Herren 30 des Tennisclubs Kronach landeten ihren vierten Sieg in Folge und liefern sich damit in der Bezirksklasse 2 weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem punktgleichen TC Lichtenfels. Nach einer nun längeren Spielpause kommt es am 29. Juni auf heimischem Gelände zum Gipfeltreffen mit dem Konkurrenten aus der Korbstadt.

Herren 30, Bezirksklasse 2

TSV Grub am Forst - TC Kronach 0:9

Trotz des Heimvorteils hatte der TSV keine Chance. In den Einzeln schien der Ehrenpunkt möglich, denn Heinrich Dauer hatte im ersten Satz noch etwas Sand im Getriebe (4:6). Doch dann trumpfte er mit 6:1 auf und ließ auch im Match-Tiebreak nichts mehr anbrennen. Zwei Doppel wurden zu einer klaren Angelegenheit für Kronach. Das weitere Doppel ging kampflos an die Gäste. Mit jeweils 4:0 Punkten im Einzel und Doppel weisen Michael Thoennes und Dirk Schneider noch eine weiße Weste auf. Gleiches gilt für Dirk Kratochvill (3:0 Einzel, 2:0 Doppel).

Einzel: Guhl - Thoennes 1:6, 2:6; A. Dehler - Schneider 4:6, 1:6; Spiller - Rethelyi 4:6, 3:6; Behrend - Kratochvill -1:6, 0:6; M. Dehler - Dauer 6:4, 1:6, 1:10; Barocke - Weber 0:6, 0:6. Doppel: Guhl (w.o.)/M. Dehler - Thoennes/Rethelyi 0:12 kamplos; A. Dehler/Behrend - Schneider/Kratochvill 3:6, 2:6; Spiller/Barocke - Dauer/Weber 0:6, 3:6.

Herren 30, Kreisklasse 1

TC Bamberg II - TC Kronach II 3:3

Dank eines 11:9 im Match-Tiebreak durch das Doppel Mario Sattler/Goran Marinkovic entführten die Gäste einen Zähler aus der Domstadt. Nach den Einzeln stand es 2:2, wobei für Kronach die beiden Doppelgewinner gepunktet hatten.

Einzel: Stix - Walker 6:1, 6:0; Seelmann - Sattler 2:6, 2:6; Nill - Marinkovic 6:7, 7:6, 4:10; Schuhmacher - Ritter 7:6, 6:1. Doppel: Stix/Nill - Walker/Ritter 6:1, 7:5; Seelmann/Schuhmacher - Sattler/Marinkovic 4:6, 6:4, 9:11.

Mixed Knaben/Mädchen, KK 1

TC Kronach - TC Bamberg 4:2

Nachdem sich beide Teams anfang Mai in Bamberg mit einem Unentschieden getrennt hatten, behielt nun der heimische Nachwuchs die Oberhand. Nach den Einzeln stand es noch 2:2. In beiden Doppeln dominierte Kronach und machte so den ersten Saisonsieg perfekt. hf Einzel: Louis Müller -Negri 6:0, 6:2; Elli Schneider - Bail 1:6, 2:6; Lara Tönnesmann - Baier 3.6, 2:6, Luis Gesslein - Ritzel 6:2, 5:7, 11:9. Doppel: Müller/Schneider - Negri/Bail 6:0, 6:2; Tönnesmann/Müller - Baier/Ritzel 6:4, 3:6, 10:8.