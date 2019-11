Kronacher fragen nach

Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein erinnert an die Bürgerversammlung für Kronach am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr in der barrierefrei erreichbaren Aula der Lucas-Cranach-Grundschule in der Turnstraße 7. Im Mittelpunkt der Versammlung wird der Verwaltungsbericht des Bürgermeisters stehen. Anschließend geht es mit den Wünschen und Anliegen der Kronacher weiter, die alle in der Bürgerversammlung Rede- und Antragsrecht haben. red