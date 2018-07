Kronacher Fischer landen auf Platz zwei

red



Der Kreisfischereiverein Kronach kann eine erfolgreiche Teilnahme am Oberfränkischen Fischereitag 2018 des Bezirksfischereiverbandes Oberfranken verbuchen. Angetreten mit zwei Mannschaften mit je fünf Teilnehmern, ging eine Mannschaft komplett leer aus, während die zweite Mannschaft den zweiten Platz unter allen angetretenen Vereinen belegte. Auch in der Einzelwertung war der Verein dreifach erfolgreich; mit dem Youngster Nico Leonhardt, seinem Vater Stefan Leonhardt und dem ältesten angetretenen Teilnehmer des Kreisfischereivereins Kronach, Siegmund Peter. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung vom Bezirksfischereiverein Kulmbach am Baggersee Mainauen "Kieswäsch" in Kulmbach.