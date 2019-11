Kronacher Erfolgsserie geht weiter

Den Kronacher Steeldartern gelang auch gegen die aus dem mittelfränkischen Kleinschwarzenlohe angereisten Gäste vom DC Franken Power II ein letztlich souveräner 13:7-Sieg in der Verbandsliga.

In der Besetzung Markus Ott, Dominic Göppner, Pablo Sommer und Andreas Madinger angetreten, gaben die Kronacher von Anfang an Gas inklusive einiger "Highlight-Legs". So lag der SDC bereits nach der Hälfte der Spielzeit mit 7:3 in Front. Diese Führung geriet auch im weiteren Verlauf nicht mehr ernsthaft in Gefahr, auch wenn die sympathischen Gäste sich redlich wehrten.

Bereits in der Woche zuvor entführte der SDC die Punkte beim 12:8-Auswärtssieg in Uffenheim, der weitesten Auswärtsfahrt der Saison, so dass die tabellarische Situation mit 11:1 Punkten nach sechs Spieltagen vielversprechend erscheint.

Nach einer kurzen Spielpause geht es dann am Samstag, 7. Dezember, mit dem Spitzenspiel gegen den aktuell Tabellenzweiten Dartfields Ahorn weiter. am