Kronacher DLRG Kreisverband bei Bayerischer Meisterschaft erfolgreich

Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren haben die Bayerischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen und das Landesjugendtreffen der DLRG-Jugend-Bayern wieder in Oberfranken stattgefunden. Dabei standen die Aktiven des DLRG-Kreisverbandes Kronach insgesamt 16 Mal auf dem Podest.Bayerns beste Rettungsschwimmer maßen sich in den Disziplinen Hindernisschwimmen, Retten, Retten mit Flossen, kombiniertes Rettungsschwimmen und Super-Lifesaver. Ausrichter war der DLRG Kreisverband Bayreuth.Für den DLRG Kreisverband Kronach hatten sich 23 Einzelsportler und zehn Mannschaften über die oberfränkischen Meisterschaften für die "Bayerischen" qualifiziert. Über insgesamt 16 Podestplatzierungen konnten sie sich freuen: neun in den Einzel- und weitere sieben in den Mannschaftwettbewerben.Im Juniorenbereich gelang Kilian Wegner (Kronach) in der Altersklasse (AK) 10 männlich die Titelverteidigung. Er ließ alle 20 Gegner hinter sich, holte sich den Titel des Bayerischen Meisters und wiederholte so seinen Vorjahreserfolg.Bayerische Vizemeisterin in der AK 10 weiblich darf sich Samira Stingl aus Teuschnitz nennen. Nach drei starken Durchgängen gegen ebenfalls 20 Konkurrentinnen war die Freude über dieses Ergebnis bei der jüngsten Starterin des DLRG Kronach groß.Plätze unter den zehn besten bayerischen Rettungsschwimmern in ihrer Altersklasse schafften aus Kronach: Linus Wegner (Kronach, 8. in der AK 13/14 männlich), Luisa Jakob (Teuschnitz, 7. in der AK 15/16 weiblich), Bastian Martin (Kronach, 5. in der AK 15/16 männlich), Christian Graf (Teuschnitz, 8. in der AK 15/16 männlich), Jona Renk (Kronach, 7. in der AK 17/18 weiblich) und Benedikt Böhm (Teuschnitz, 6. in der AK 17/18 männlich).Lena Hönig (Teuschnitz) wurde 15. in der AK 11/12 weiblich, Annika Schneider (Kronach) 13. in der AK 13/14 weiblich, Anna Seyrich (Teuschnitz) 12. in der AK 15/16 weiblich, Sophia Fischer (Kronach) 13. in der AK 17/18 weiblich, Christopher Thomas und Adrian Büttner (beide Teuschnitz) 11. bzw. 13. in der offenen AK männlich.Gleich sieben Mal Edelmetall gab es für die Kronacher im Seniorenbereich. Gabriele Grüdl (Teuschnitz, AK 40 weiblich) und Barbara Neubauer (Teuschnitz, AK 60 weiblich) konnten ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigen und kürten sich mit Spitzenleistungen erneut zu Bayerischen Meisterinnen. Über Silbermedaillen und damit über den Bayerischen Vizemeistertitel durften sich Michael Bär (Kronach) in der Altersklasse 35 männlich, Silvia Jakob (Teuschnitz) in der AK 40 weiblich, Karin Dressel (Teuschnitz) in der AK 45 weiblich, Beate Agten (Teuschnitz) in der AK 50 weiblich und Routinier Richard Bär (Kronach) in der AK 70 männ-lich freuen.Als jeweils Vierter knapp den Sprung aufs Treppchen gegen starke Konkurrenz aus ganz Bayern verpassten Frank Jakob (AK 45 männlich) bei seinem Comeback auf Landesebene und Rainer Tautz (AK 50 männlich), beide aus Teuschnitz.Beim Mannschaftswettbewerb galt es, Hindernis-, Puppen- bzw. Rücken-, Rettungs- und Gurtretterstaffel ohne technische Fehler und so schnell wie möglich zu absolvieren. Für die zehn angetretenen Kronacher Teams sprangen hier zwei Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen heraus.Die Mannschaft "Fanta 4" (Michael Bär, Christian Esser, Henning Hubbert und Sven Kratochvill, alle Kronach) siegten in der Altersklasse 120 männlich. Die "Rasanten Tanten" Beate Agten, Karin Dressel, Gabriele Grüdl, Silvia Jakob und Barbara Neubauer (alle Teuschnitz) wiederholten ihren Titelgewinn aus dem Vorjahr in der AK 170 weiblich.Bayerische Vizemeisterinnen wurden "Die Temposchnecken" in der AK 140 weiblich. Hier waren Kerstin Deuerling, Sandra Engerisser, Sabrina Kretz und Melanie Löhlein (alle Kronach) im Einsatz. Einen tollen Kampf mit der Konkurrenz lieferten sich die Jungs von "Vier gewinnt" (Felix Kopp, Bastian Martin, beide Kronach, sowie Maximilian Daum, Christian Graf und Jakob Grüdl, alle Teuschnitz) in der AK 15/16 männlich. Die Silbermedaille war der verdiente Lohn. Das Team aus Herzogenaurach war für sie an diesem Tag aber einfach nicht zu schlagen.Drei weitere Medaillen, nämlich jeweils Bronze, gab es für die Mannschaft "Freaky Five" (La-ra Marie Hofmann, Linda Kopp, Annika Schneider, alle Kronach, sowie Laura Hummel und Laetitia Punzelt, beide Teuschnitz) in der AK 13/14 weiblich, für das Team "Fast & Furious" (Eva und Lisa Dressel, Sabrina Graf, alle Teuschnitz, sowie Sophia Fischer und Jona Renk, beide Kronach) in der offenen AK weiblich und für die "Kronach Orcas" (Frank Jakob, Jochen Schülein, Rainer Tautz, alle Teuschnitz, sowie Richard Bär und Oliver Martin, beide Kronach) in der Altersklasse 200 männlich.Mit 5. Plätzen in 13-15 Mannschaften starken Teilnehmerfeldern warteten die "Funny Waterfreaks" (Cheyenne Hering, Lena Hönig, Samira Stingl, alle Teuschnitz, sowie Emelie Subko, Kronach) in der AK 12 weiblich, die "Bizeps Bitches" (Luisa Jakob, Anna Sey-rich, Freya Stölzel, alle Teuschnitz, sowie Sarah Hofmann und Vanessa Karabuto, beide Kronach) in der AK 15/16 weiblich und die "Aqua Tigers" (Adrian Büttner, Benedikt Böhm, Christopher Thomas, alle Teuschnitz, und Bastian Schneider, Kronach) in der offenen AK männlich auf.In der Gesamtwertung, die über ein Punktesystem für die einzelnen Platzierungen sowohl im Einzel-, als auch im Mannschaftswettbewerb ermittelt wurde, belegte der DLRG-Kreisverband Kronach unter 42 Teilnehmern wie im Vorjahr den zweiten Platz hinter dem auch dieses Mal nicht zu schlagenden Team aus Herzogenaurach.