Kronacher Damen gewinnen Landkreisduell gegen den TSV Ludwigsstadt

Mit einer guten Leistung hat die Bezirksliga-Herrenmannschaft der TS Kronach im Turnerheim den TSV Ebermannstadt besiegt. In der Partie mussten die Einheimischen von ihrem herausragenden Mitspieler Strahinja Rosul Abschied nehmen, der zu einer Arztstelle in einem Krankenhaus außerhalb Bayerns wechseln wird und sicherlich eine Lücke im Team hinterlässt.

Die Bezirksliga-Damen gerieten im Kreisduell mit dem TSV Ludwigsstadt zunächst ins Hintertreffen, drehten jedoch die Partie zu ihren Gunsten.

Herren, Bezirksliga

TS Kronach - TSV Ebermannstadt 80:65

Das mit großem Einsatz bestrittene Spiel verlief in der ersten Halbzeit ziemlich ausgeglichen. Die TS Kronach holte zwar bis zur 17. Minute einen Vorsprung von zehn Punkten heraus, ließ sich aber dann die Führung bis zur Pause fast wieder aus der Hand nehmen (37:34).

Auch im dritten Viertel konnte die TSK den Gast nur mit Mühe auf Distanz halten, doch gelang es, den knappen Vorteil zu verteidigen. Im Schlussabschnitt drehte dann Kronach gehörig auf, erzielte noch 29 Zähler und ließ den demoralisierten Ebermannstädtern keine Chance mehr.

TS Kronach: Eilers (18), Fröba (15), Guth (2), Heumann (8), Klaußner (3), Lang, Ludwig (7), Möller (4) , Riedel (11), Rosul (12).

Damen, Bezirksliga

TS Kronach - TSV Ludwigsstadt 65:46

Gegen den Konkurrenten aus dem nördlichen Landkreisgebiet fanden sich die Damen der TS Kronach zu Beginn überhaupt nicht zurecht. Durch Fehler in der Abwehr ließen sie immer wieder Gegentreffer zu und lagen so nach zehn Minuten sogar zurück (11:14). Im weiteren Verlauf erspielte sich die TSK zwar ein Übergewicht, doch reichte es bis zur Pause nur zu einer knappen Führung (32:29). Erst mit einer Auszeit drei Minuten nach Wiederbeginn gewannen die TSK-Damen klar die Oberhand. Sie erzielten innerhalb von wenigen Minuten 14 Punkte in Folge und entschieden damit das Aufeinandertreffen praktisch bereits für sich. mad TS Kronach: Bienlein, Gehring (27), Heckmann (4), Kotschenreuther (6), Madinger (4), Oßmann, Riedel (16), Weihrich (8), Wiens.