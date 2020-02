Kronacher Berufsfachschule führt Klavier-Improvisation als neues Hauptfach ein

Im Beethoven-Jahr 2020 würdigt die oberfränkische Berufsfachschule für Musik in Kronach eine besondere Facette des musikalischen "Titanen" mit einer Erweiterung ihres Unterrichtsangebots. Beethoven war einerseits ein kompositorischer Tüftler, andererseits aber als Pianist auch ein genialer Improvisator.

Als Beitrag zur Wiederbelebung dieser - zumindest im Bereich der klassischen Pianistik - vernachlässigten Kunst des musikalischen Fantasierens aus dem Stegreif erweitert die Berufs-fachschule für Musik Oberfranken ab dem kommenden Schuljahr 2020/21 ihre Palette an instrumentalen Hauptfächern um eine zusätzliche Variante. Als Alternative zum herkömmlichen Literaturspiel im Hauptfach "Klavier: Interpretation" wird es dann auch möglich sein, das Hauptfach "Klavier: Improvisation" zu belegen, in dem die Ausbildung pianistischer Fähigkeiten mit einer speziellen Förderung der musikalischen Erfindungsgabe einhergeht.

Auf die Auseinandersetzung mit den Werken bedeutender Meister verschiedener Epochen soll zwar auch in dieser Hauptfach-Variante nicht völlig verzichtet werden. Aber über ihre spieltechnische und interpretatorische Bewältigung hinaus wird es hauptsächlich darum gehen, sie als Ausgangspunkt und Anregung für eigene improvisatorische und kompositorische Versuche zu nutzen.

Das Hauptfach "Klavier: Improvisation" ist durchaus als Vorbereitung auf ein Schulmusik-Studium mit Haupt- bzw. Schwerpunktfach "Schulpraktisches Klavierspiel" konzipiert, wie es etwa Musikhochschulen in Weimar, Freiburg oder Mainz mittlerweile anbieten.

Spontanes Musizieren hat Zulauf

Burkhart M. Schürmann, der seit September 2019 die oberfränkische Musikfachschule leitet, verweist zur Begründung für die Installation der neuen Hauptfach-Variante auf die Veränderungen auch in der Laienmusik-Szene: "Während etwa der traditionelle Gesangverein mit seiner festen Vereinsstruktur und der Verpflichtung zum regelmäßigen Probenbesuch zwecks Erarbeitung größerer Werke oder eines festen Repertoires inzwischen deutlich an Attraktivität verloren hat, gewinnen spontane Musizierformen wie Circle-Singing, Live-Arrangements oder Flashmobs an Zulauf. Dementsprechend sollten wir unsere Schüler auch verstärkt zur Anleitung solch spontaner Musizier-Erlebnisse qualifizieren, mit denen sie Menschen erreichen können, die sich in traditionellen Laienmusik-Formationen wie Musikverein, Liedertafel oder Spielkreis nicht zu Hause fühlen. Und dafür brauchen wir zum Beispiel Pianistinnen und Pianisten, die auch dann einfach mal in die Tasten greifen können, wenn sie ihren Notenkoffer vergessen haben oder wenn es darum geht, ein Publikum nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Mitmachen zu bewegen. Eine Haydn-Sonate eignet sich nun einmal nur sehr bedingt zum Singen, Klatschen oder Tanzen."

Bei alledem bekennt sich die oberfränkische Berufsfachschule für Musik in Kronach aber weiterhin zu ihrer Konzentration auf die Fachrichtungen "Klassik" und "Kirchenmusik". und strebt mit dem neuen Hauptfach "Klavier: Improvisation" keine Umorientierung in Richtung Rock-Pop-Jazz an. Vielmehr betrachtet Schulleiter Schürmann die Klavier-Improvisation als eine Art weltliches Gegenstück zum Liturgischen Orgelspiel der Kirchenmusik.

Renommierte Dozenten kommen

Und es fügt sich andererseits, dass der Schule mit dem oberfränkischen Musikschulwerk ein starker Partner zur Seite steht, mit dem eine Vielfalt renommierter Dozenten für Improvisation in all ihren Schattierungen nach Kronach geholt werden kann. Den Anfang einer Reihe von geplanten Improvisationskursen macht bereits im März 2020 der Pianist Markus Horn (Hannover), der in seinen live improvisierten Soundtracks zu Stummfilm-Klassikern wie Fritz Langs "Metropolis" oder Friedrich Murnaus "Nosferatu" die Grenzen zwischen Klassik, Jazz, Pop und Avantgarde überwindet.

Im November folgt dann Martin Erhardt, der künstlerische Leiter des Leipziger Improvisations-festivals für Alte Musik "Ex Tempore" und Autor des Standard-Werks "Improvisation mit Ostinatobässen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert".

Sollte das neue Hauptfach-Angebot auf eine rege Nachfrage stoßen, so Schürmann, könnte sich Kronach in den nächsten Jahren zu einem regelrechten Mekka für Improvisationsbegeisterte entwickeln. red