Kronacher B-Jugend spielt am fairsten

Das Medizintechnikunternehmen WOM hat einen Preis für "Fair Play" im regionalen Jugendfußball vergeben und die Gewinnermannschaft mit Trikots ausgestattet. Über die runde Trophäe in Form eines Fußballs freuen sich in diesem Jahr die B-Junioren des FC Kronach, die sich mit insgesamt nur 14 Punkten in der Fair-Play-Wertung als fairste Spieler auf dem Fußballfeld bewiesen haben. "Fairness zahlt sich aus", hob Ausbilder Stefan Beetz lobend hervor und bedankte sich beim Team. Auch die Jugendtrainer des FC Kronach, Frank Gareis und Jürgen Buchta, gratulierten der Mannschaft. red