Kronacher Azubi-Akademie lädt Unternehmen zum Mitmachen ein

Seit 2013 fördert die "BDS Azubi-Akademie" Auszubildende im Landkreis Kronach. Jetzt ruft sie weitere Unternehmen der Region auf, mit ihrem Nachwuchs an diesem Zukunftsprojekt teilzunehmen.

Zwar bestehe das Netzwerk an Firmen aus einem gewachsenen festen Kreis, jedoch freue man sich immer wieder über neue Interessenten, so Gabriele Riedel, Zukunftscoach des Landkreises Kronach. Jährlich nähmen rund 80 Auszubildende aus unterschiedlichen Betrieben teil. Damit zähle die Kronacher Akademie zu den größten in Bayern.

Ziel des Projektes ist es, jungen Menschen eine Erweiterung ihrer sozialen und persönlichen Kompetenzen zu ermöglichen.

"Wir hatten die Gelegenheit, uns mit Azubis aus anderen Betrieben auszutauschen", freuten sich auch Lisa Dressel und Lucas Arbogast von der Paul Rauschert Steinbach GmbH. In Workshops und bei Vorträgen genießen die Lehrlinge gewissermaßen einen "außerbetrieblichen" Unterricht. Teamarbeit, Spaß und Wissensvermittlung stehen hierbei im Fokus.

Ab sofort können weitere Unternehmen einsteigen. "Das Netzwerk fördert sowohl den Kontakt zwischen den Auszubildenden als auch zwischen den Unternehmen. Des Weiteren profitiert man als Betrieb auch von den Inhalten, die in den jeweiligen Seminaren vermittelt werden", so Ann-Kathrin Diller von der Max Franck GmbH.

Zu Beginn jeden Jahres gibt es eine Auftaktveranstaltung. So fand bereits ein Speed-Dating statt, bei dem die Teilnehmer zum ersten Mal ins Gespräch kommen konnten. Abschließend erhalten die Azubis ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme an diesem zukunftsweisenden Projekt.

Infos bei Gabriele Riedel, Telefon 09261/678-422, oder unter www.regionalmangement-landkreiskronach.de. red