Kronach wird besser angebunden

Mit dem Fahrbahnwechsel im Dezember 2019 wird auf der Strecke Bamberg-Kronach die derzeit noch bestehende mittägliche Taktlücke geschlossen, teilt jetzt die Deutsche Bahn mit.

Konkret betrifft es die aktuelle Regionalbahnverbindung von Bamberg nach Lichtenfels (Ankunft in Lichtenfels 11.30 Uhr). Diese wird nach Kronach ab dem 15. Dezember an allen Tagen mit allen Zwischenbahnhöfen verlängert. Küps wird um 11.44 Uhr, Neuses um 11.47 Uhr und Kronach um 11.50 erreicht. Auf der Gegenrichtung betrifft die Verbesserung ab Kronach die Regionalbahn nach Bamberg, die neu am Gleis 4 um 12.06 Uhr südwärts startet und in Neuses um 12.08 Uhr und in Küps um 12.11 Uhr hält. Bamberg wird um 13.00 Uhr erreicht. Diese Verbindung, die es bereits samstags und sonntags gibt, wird auf die Wochentage von Montag bis Freitag verlängert.

Hintergrund der Verbesserungen ist das bayernweite Ziel, den Takt zu verbessern. "Durch zusätzliche Mittel in Höhe von 30 Millionen, die der Bayerische Landtag zur Taktlückenschließung zur Verfügung gestellt hat, werden Angebote dort verbessert, wo gute Nachfrage zu erwarten ist", sagt Jürgen Baumgärtner, "Das ist eine gute Maßnahme, damit noch mehr Menschen die Schiene als Alternative zum Auto nutzen".