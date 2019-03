Kronach Royals siegen beim Heimturnier des Söllner-Indoorcups

14 Teams waren beim Finalturnier des Söllner-Indoorcups am Kronacher Schulzentrum zu Gast. Über 50 Spiele wurden ausgetragen und die Ausrichter der Kronach Royals zeigten sich in Topform, denn sie holten souverän den Turniersieg.

Nach der Vorrunde zogen die Baseballer der Kronacher Turnerschaft nach Siegen gegen Chemnitz, Leipzig, Erfurt, Potsdam, Bayreuth und Hof als Gruppenerster ins Finale ein. Dort zeigten sie eine starke Leistung und sicherten sich den Turniersieg gegen den Dauerrivalen Leipzig Wallbreakers.

In der Gesamtwertung reichte es für die Royals, trotz dreier Turniersiegen in diesem Winter, ganz knapp nicht für den ersten Platz. Hier gewannen die Leipzig Wallbreakers mit dem minimalsten Vorsprung von zehn Punkten, vor Kronach und den Chemnitz Cyndicates. Platz 4 ging an die Memmelsdorf Barons vor den Potsdam Porcupines und den Bayreuth Braves. Danach folgten die Erfurt Angels und die Hof Frankensteiners.

Der Söllner-Indoorcup 2018/19 wurde in insgesamt sieben Turnieren mit fast 400 Begegnungen ausgetragen. Für den nächsten Winter ist auch schon die neunte Ausgabe geplant.

Mit diesem Turnier ging auch die Hallensaison zu Ende. Die Baseballteams bereiten sich jetzt auf die Freiluftsaison vor. Die Kronach Royals starten schon am 13. April in die neue Saison, die sicherlich nicht einfach wird. Nach dem erstmaligen Aufstieg in die Bayernliga gibt es keine leichten Gegner und als Aufsteiger werden die Kronacher sicherlich einiges an Lehrgeld bezahlen müssen. Besonders, weil sie auf drei Gegner treffen, die unbedingt aufsteigen wollen und sich auch entsprechend verstärkt haben. Es wird für die Royals also eine sehr schwierige Saison. "Wir gehen sicherlich als klarer Außenseiter in die Saison. Aber das Team ist motiviert und wird in der Rolle des Underdogs sein Bestes geben und versuchen, für die ein oder andere Überraschung zu sorgen", ist Royals-Coach Marco Limmer zuversichtlich.

Auch die Nachwuchsteams der Royals starten jetzt wieder mit dem Freilufttraining, hier startet die Saison erst im Mai. Beim Nachwuchsturnier waren am Schulzentrum sechs Teams am Start. Die Nachwuchsspieler aus Schweinfurt, Memmelsdorf, Hof und Kronach sammelten in über 20 Spielen viel Spielpraxis. Den Turniersieg holten hier die Memmelsdorf Barons vor den Teams der Schweinfurt Giants, Hof Frankensteiners und Kronach Royals.

Für alle Teams der Schüler, Jugend und der Herren sind Neulinge jederzeit willkommen. Die Schüler- und Jugendmannschaft trainiert dienstags und freitags ab 17.30 Uhr. Die Herren dienstags und freitags ab 18 Uhr am Royals Ballpark in Steinberg. Weitere Infos gibt es bei bei André Wicklein unter Telefon 0151/55631774. aw