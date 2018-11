Kronach Royals dürfen als Tabellendritter in die Bayernliga

Gute Nachricht für die Kronach Royals: Der Bayerische Baseballverband teilte mit, dass die Herren-Mannschaft als drittplatzierter Landesligist Bayerns in die Bayernliga aufsteigen darf. Das sorgt natürlich für zusätzliche Motivation bei den Baseballern.

In der Saison hatten die Royals den direkten Aufstieg knapp verpasst, können jetzt aber als erster Nachrücker im nächsten Jahr in der höchsten bayerischen Spielklasse antreten.

"Das ist die Krönung eines tollen Jahres. Dass wir in unserem Jubiläumsjahr mit dem Aufstieg auch den größten Vereinserfolg feiern können, ist einfach unglaublich", so Abteilungsleiter André Wicklein.

In den Playoffs knapp gescheitert

Die Royals haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Man konnte sportlich überzeugen und holte souverän den Meistertitel in der Landesliga Nordwest. Auch in den Playoffs spielten die Kronacher stark, verpassten aber knapp den direkten Aufstiegsplatz. "Wir haben ein super Jahr hinter uns. Der Teamgeist und die Einsatzbereitschaft waren klasse, so konnten wir sehr erfolgreich spielen", weiß Spielertrainer Marco Limmer.

Einen weiteren Höhepunkt feierten die Royals im Sommer mit dem Jubiläum ihres 25-jährigen Bestehens. Aber der Fokus ist jetzt schon wieder nach vorne gerichtet. Beim Training in der Halle werden die Grundlagen für die nächste Freiluftsaison gelegt.

Deshalb ist jetzt auch der beste Zeitpunkt für Neulinge zum Einstieg in den Baseballsport. Die Royals suchen für ihre drei Teams (Herren, Jugend, Schüler) immer neue Mitspieler.

Am Sonntag findet ab 15 Uhr ein Schnuppertraining am Kronacher Schulzentrum statt. Weitere Infos unter www.royals-baseball.de oder 0151/55631774 (André Wicklein). aw