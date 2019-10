Kronach profitiert vom Herbstaufschwung am stärksten

Gleich zu Beginn der dritten Jahreszeit setzte die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt bereits in allen Regionen ein und ließ die Arbeitslosenzahlen sinken. Die Arbeitslosenzahl verringerte sich im Landkreis Kronach im September um 102 Personen oder 7,6 Prozent. Kronach verzeichnete damit unter allen Kreisen und Städten des gesamten Arbeitsagenturbezirks Bamberg-Coburg prozentual den kräftigsten Rückgang innerhalb der letzten vier Wochen.

Im Landkreis Kronach waren zum Monatswechsel 1232 Menschen ohne Anstellung. Gegenüber dem letzten Jahr liegt die Arbeitslosigkeit dennoch um 231 Personen bzw. 23,1 Prozent höher. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 3,2 Prozent (Vor-jahr 2,6 Prozent). Aus dem Landkreis Kronach gingen im letzten Monat 134 versicherungspflichtige Stellenangebote beim Arbeitgeberservice ein. Im Bestand gibt es aktuell 651 Vakanzen, 209 Beschäftigungsofferten bzw. 24,3 Prozent weniger als 2018. "Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist noch immer sehr aufnahmefähig für gut ausgebildete bzw. lernbereite Arbeitskräfte", betont Agenturchefin Brigitte Glos. Das habe sich in den letzten beiden Monaten vor allem in Kronach gezeigt, wo durch eine Insolvenz - gemeint ist Loewe - der Zugang in die Arbeitslosigkeit enorm angestiegen sei. Ein großer Teil dieser Personen habe bereits wieder eine Anschlussbeschäftigung gefunden, so Glos. "Andererseits sind wir von den Veränderungen der Automobilindustrie besonders betroffen. Nachrichten wie die Schließung des Michelinwerkes in Hallstadt mit circa 850 Mitarbeitern Anfang 2021 zeigen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen", erklärt Glos die Situation. red