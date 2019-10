Kronach im Stadtranking gestiegen

Städtereisen sind eine der beliebtesten Reisearten der Deutschen. Sie liebäugeln wieder mit einem Urlaub in der Stadt. Doch es muss nicht immer Berlin, Hamburg oder München sein. Auch die deutschen Kleinstädte sind eine Reise wert - und sind so schön, dass sie fleißig auf Instagram gepostet werden. Unter den beliebtesten Kleinstädten hat es Kronach jetzt laut Angaben von Travelcircus, einer Buchungsplattform für Kurzreisen, unter die Top Ten geschafft.

"In Oberfranken gelegen, besticht Kronach vor allem mit seiner malerischen Landschaft sowie dem spätmittelalterlichen Charakter des historischen Stadtkerns. Auch die Festung Rosenberg ist ein beliebtes Fotomotiv, ist sie doch eine der besterhaltenen Festungsanlagen Deutschlands", wird beschrieben, womit sich die Stadt den zehnten Platz im Ranking eroberte. Auf Instagram seien mittlerweile 45 900 Beiträge über Kronach gepostet worden. Damit seien die Beiträge #kronach im Vergleich zum Vorjahr um 64,42 Prozent gestiegen - so stark sei der Zuwachs in keiner anderen Stadt in den Top 20 ausgefallen, heißt es in der Bilanz der Buchungsplattform weiter.

Die Top 9 der 1012 vom Online-Reiseanbieter anhand von Instagram gerankten deutschen Kleinstädte sind unverändert. Die beliebteste Kleinstadt mit 169 000 Instagram-Hashtags bleibt Füssen, gefolgt von Winterberg, Rothenburg ob der Tauber, Kühlungsborn, Cochem, Heiligenhafen, Meersburg, Monschau und Burghausen. red