"Kronach Creativ": Vorfreude auf "Kronach leuchtet"

Durchwegs Positives gab es bei der Jahreshauptversammlung von "Kronach Creativ" am Donnerstag in der Sparkasse Kronach zu vermelden. Das Rezept von "Kronach Creativ", begeisternde Perspektiven aufzuzeigen und die Möglichkeiten zur Verwirklichung durch erfolgreich umgesetzte Projekte nachzuweisen, zeigt Wirkung. Vorsitzender Rainer Kober freute sich in seinem Jahresrückblick, mit der Strategie "Eigeninitiative durch Perspektive" viele Menschen in Bewegung gebracht zu haben. Neben einer Vielzahl laufender Aktivitäten liefert besonders ein Projekt erstaunliche Triebkräfte: "Kronach leuchtet" (im 13. Jahr), wofür Projektleiter Markus Stirn die Werbetrommel rührte. Natali Schlansky, Studentin der Sozialen Arbeit an der Coburger Hochschule, beschäftigte sich in ihrer Bachelor-Arbeit mit der Publikumswirkung von "Kronach leuchtet". In einem Fragebogen schildern 1000 Besucher ihre Sicht des Lichtevents und ihre Emotionen. 81 Prozent fühlten sich von "Kronach leuchtet" überwältigt, fasziniert, berührt. Beim Flanieren durch die beleuchtete Stadt zeigen sich fast zwei Drittel "immer wieder überrascht". Etwa die Hälfte ist gespannt auf Neues und verspürt eine Wohlfühl-Atmosphäre. "Dies bestätigt das Leitbild "Neues entdecken, wohlfühlen, staunen", freute sich die Lichtenfelserin. Laut der betreuenden Dozentin, Prof. Veronika Hammer, werde sie die Arbeit so gut bewerten, dass sie mindestens beim Johann-Kaspar-Zeuß-Preis eingereicht werden kann.



Fünf unter einem Dach

Fünf Projekte zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagements und Eigeninitiative werden im Projektbüro vorangetrieben und bearbeitet. Claudia Ringhoff, Margarita Volk-Lovrinovic und Rainer Kober stellten diese vor.

Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement für den Landkreis (KoBE) Kronach umfasst den Aufbau notwendiger Infrastrukturen, die Bestandsaufnahme und -ermittlung bürgerschaftlichen Engagements sowie eine Vernetzung bestehender Aktivitäten.

Beim Modellprojekt des Caritas-Kreisverbands "Aktive Bürgerschaft" werden Weißenbrunn, Ludwigsstadt und Wallenfels bei der Aktivierung von Bürgerinitiativen unterstützt.

Im Rahmen der "Engagierten Stadt" belegt die Kronacher Mitmach-Börse eine hohe Mitmach-Bereitschaft und soll auf den Landkreis ausgeweitet werden.

Das "Bündnis Familienfreudiger Landkreis" wird vom Büro aus befeuert. Hier verwies Ringhoff auf das Bündnisplenum am 16. Mai. Im "Kommunalmarketing" unterstützt Volk-Lovrinovic Stockheim, Steinwiesen und Steinbach am Wald. Gemeinsam wird eine kommunale Entwicklungsstrategie erarbeitet.

Stephan Gesell hielt Vorausschau auf die "Klassik Akademie" 2018. Beim offenen Orchesterprojekt studieren alljährlich rund 70 Musiker an drei Probenwochenenden sinfonische Literatur ein. Die Teilnehmer zwischen 14 und über 70 Jahren kommen aus ganz Oberfranken und darüber hinaus. Das Projekt endet am 30. September mit Konzerten.

Schatzmeister Jürgen Erhardt berichtete von einem positiven Jahresergebnis. Der Verein zählt derzeit 323 Mitglieder mit rund 20 Neuzugängen. Die Kassenprüfer Fridolin Rech und Joachim Schmidt bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Beide wurden auch in den Neuwahlen für zwei Jahre in ihrer Funktion bestätigt.

Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein dankte dem Team von "Kronach Creativ" mit ihren vielen Helfern für ihren leidenschaftlichen, ansteckenden Einsatz für unseren Landkreis.

Bei den Neuwahlen ergaben sich einige Änderungen. Mitglieder sind wie bisher: Wolfgang Beiergrößlein, Wolfram Brehm, Egon Herrmann, Thomas Koller, Prof. Jürgen Lehmann, Steffen Potstada, Hans Rebhan, Prof. Godehard Ruppert, Heinrich Schneider und Prof. Gabi Troeger-Weiß. Neu hinzu kommen: Frank Förtsch, Christian Kreuzer, Prof. Christiane Fritze, Prof. Stefan Leible, Landrat Klaus Löffler sowie Oberfrankens Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz.

Ausgeschieden sind: Wolfgang Braunschmidt, Oswald Marr, Petra Platzgummer-Martin, Walter Schweinsberg sowie Prof. Michael Pötzl (verstorben). hs