Kronach Creativ lässt lesen

Dieter Bednarz liest aus seinem Buch "Zu jung für alt - Vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben" am Donnerstag, 13. Februar. Unterhaltsam, aber durchaus auch kritisch erzählt und liest Dieter Bednarz aus seinem Buch, was einem alles begegnet, wenn man sich auf den Weg in den Ruhestand macht. Beginn ist um 19 Uhr im Pavillon der Sparkasse in der Kulmbacher Straße 11. red