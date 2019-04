Kronach auf Aufstiegskurs

Die beiden Teams des Steeldart-Clubs Kronach haben ihre guten Ausgangspositionen nach der Winterpause weiter ausgebaut und schielen zum Saison-Endspurt jeweils in Richtung Aufstieg.

Die erste Mannschaft erreichte mit einem 8:4-Sieg gegen den Tabellendritten aus Amberg eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Relegationsplatz zur Verbandsliga. Am letzten Wochenende legten die Kronacher gegen Hersbruck sogar noch mal nach. Da Tabellenführer DC Tschambolaia Eckental zeitgleich verlor, ist Kronach mit diesem punktgleich und hat nun noch die Möglichkeit, als Meister direkt aufzusteigen. Dafür müsste der Kontrahent allerdings in den zwei verbleibenden Bezirksoberliga-Spielen noch einmal patzen. Mit diesem Szenario ist aber wohl nach Lage der Dinge nicht zu rechnen. Tabellenplatz 2 scheint für die Kronacher hingegen wohl so gut wie sicher. Ein Remis aus den letzten Spielen würde reichen, um einem nicht für möglich gehaltene Vize-Meisterschaft zu erringen und womöglich in der anschließenden Relegation den dritten Aufstieg in Folge perfekt zu machen.

Den Weg über die Relegation wird die zweite Mannschaft des SDC wohl nicht gehen müssen. Das erst im Herbst neu gegründete Team wird aller Voraussicht nach Tabellenplatz 2 der Bezirksklasse C bis zum Schluss verteidigen können. Dieser berechtigt zum Aufstieg in die Bezirksliga.

Bezirksoberliga

SDC Kronach - DC Hersbruck 7:5

Einzel: Reuther - Meiler 3:1, Ott - Barth 3:0, Sommer - Bickel 3:1, Fischer - Wimmer 1:3, Kolb - Braun 3:2, Göppner - Dorn 3:1, Staufer - Wurm 1:3, Madinger - Porsch 3:1. Doppel: Göppner/Kolb - Barth/Meiler 3:2, Reuther/Fischer - Dorn/Wurm 2:3, Ott/Staufer -

Bickel/Porsch 0:3, Madinger/Sommer - Braun/Wimmer 0:3.

Bezirksklasse C

Anarchy 05 Erlangen IV - SDC Kronach II 3:7

Einzel: Klej - Uhe 2:3, Seitz - F. Fischer 1:3, Bratenstein - D. Fischer 2:3, Vollnhals - Kraus 3:2, Winkler - Völker 0:3, Deinzer - Löffler 0:3. Doppel: Seitz/Vollnhals - D. Fischer/Kraus 3:0, Bratenstein/Klej - F. Fischer/Völker 3:0, Deinzer/Winkler - Löffler/Uhe 0:3. red