Krötenzaun am Hackschnitzelplatz aufgebaut

Nach der langen Kälteperiode des Winters sitzen die Erdkröten und andere Amphibien wieder in den Startlöchern, um sich bei frühlingshaften Temperaturen auf den Weg zu ihren Laichgewässern zu machen. So wurde daher der Krötenzaun am Hackschnitzelplatz nahe Premich aufgebaut. Der Bund Naturschutz bekam heuer reichlich Unterstützung von den Bayerische Staatsforsten Forstbetrieb Bad Brückenau. Forstwirtschaftsmeister Egon Fuß und seine Azubis sowie Praktikant Leonard Ziegler bauten einen etwa 100 Meter langen Amphibienzaun entlang der St 2267 auf. Außerdem wurden in regelmäßigen Abständen Fangeimer ebenerdig eingegraben. Ziel ist es, die Amphibien bei ihrer Laichwanderung an kritischen Stellen zu schützen. Beim Versuch, das vermeintliche Hindernis zu umgehen, landen sie dann im Fangeimer. Revierleiterin Marina Bosdorf und Egon Fuß freuen sich über die gute Kooperation. Foto: Marina Bosdorf