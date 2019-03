Krötenwanderungen wieder in vollem Gange

Bei diesem Wetter sind die Krötenwanderungen in vollem Gange. Die "Wühlmäuse", die Kinder- und Jugendgruppe des Vereines für Gartenbau und Landespflege, helfen am Sonntag, 24. März beim Krötensammeln. Dabei werden die Kröten am Krötenzaun gesammelt und an den Weiher gebracht. Wer Interesse hat, ist willkommen. Treffpunkt ist um 8.50 Uhr in der Forststraße im Ortsteil Anger. Die Aktion dauert bis gegen 10.30 Uhr. pstr