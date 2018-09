Krönung des Kartoffelkönigs

Der Herbst naht in großen Schritten und damit wird es Zeit, den Kartoffelkönig zu krönen. Die Jugendleiterinnen der Neuenseer "Wühlmäuse", der Kinder- und Jugendgruppe des Vereins für Gartenbau und Landespflege, Manuela Hofmann und Sonja Warmuth, laden dazu am Samstag, 22. September, in den Vereinsgarten ein. Beginn der Veranstaltung ist um 16.30 Uhr. Alle "Wühlmäuse" werden gebeten, die Eimer mit den Kartoffelpflanzen mitzubringen, die im Frühjahr gepflanzt worden sind. Die Kartoffeln werden dann gemeinsam herausgeholt und gewogen. Anhand des Gewichts der Kartoffeln wird der Kartoffelkönig bestimmt. Anschließend gibt es ein Kartoffelfeuer. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Vereinszimmer statt. Das Ende ist für etwa 19 Uhr geplant. pstr