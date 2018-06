Krönender Abschluss der Jubiläumsfeiern

"Vaterunser" auf Afrikanisch



Rei.



Mit dem Konzert des Bayreuther Gospelchors "Rainbow" fand das Jubiläumsfest der Autobahnkirche einen würdigen und zugleich auch begeisternden Abschluss.Schon beim Einzug spürte man, dass sich der Chor von dem bis auf den letzten Platz besetzten Gotteshaus förmlich inspirieren ließ und die Besucher mit einem tollen Auftritt von der ersten Minute an in den Bann zog."Rainbow" ist ein "bunt gemischter Haufen Musikbegeisterter", wie der Chorleiter erklärte. Die Freude am Singen und Musizieren war auch deutlich spürbar, ja, sie war sprichwörtlich ansteckend.Das Ensemble hatte nicht nur altbekannte Gospelsongs im "Gepäck", sondern auch unbekannte Lieder.Beeindruckend das Stück "Baba Yetu", dessen Text dem " Vaterunser " in der Sprache der Swahili entspricht, eine ostafrikanische Version in der Original Bantusprache. Natürlich durfte "Khumbaya" nicht fehlen, der Titel eines bekannten Spirituals, das erstmals 1926 aufgezeichnet wurde. Das Lied ist zugleich ein einfacher Appell an Gott, herzukommen und zu helfen.Der Chor hatte freilich noch weitere musikalische Leckerbissen auf Lager, und als Zugabe an die begeistert mitgehenden Konzertbesucher gab es "Oh happy day". Der von den "Edwin-Hawkins-Singers" 1969 veröffentlichte Song erklomm einst die internationalen Hitparaden und erschloss die Gospelmusik zugleich einem größeren Publikum.