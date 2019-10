Musikgeschmäcker sind verschieden. Das führte am Donnerstag zu einem Streit. Gegen 3 Uhr fand eine Musikveranstaltung in der Wollbacher Halle statt. Ein 29-jähriger Gast war wohl mit der Musikauswahl des DJs nicht zufrieden, was zu einer verbalen Auseinandersetzung und schließlich zu einem Faustschlag ins Gesicht des Gastes führte. Er wurde hierbei leicht verletzt. Gegen den 35-jährigen DJ aus dem Landkreis Schweinfurt wird wegen Körperverletzung ermittelt. pol