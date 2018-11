Kritik am Bürgermeister

Bürgermeister Wolfram Thein musste sich von Gemeinderätin Melanie Gräbner (CSU) aus Altenstein massive Kritik anhören. Sie beschwerte sich, dass ein Antrag von ihr als Gemeinderätin auf Anbringung einer Überdachung an einem Gebäude von ihm abgelehnt wurde. Später, nach einer Ortsbegehung durch die SPD, sei das auf Antrag eines Vereinsvorsitzenden genehmigt worden. "Das finde ich einen schlechten Stil, es hat mich sehr enttäuscht", sagte sie. Für sie hatte das Ganze ein "Geschmäckle", da Thein SPDler ist. Dieser wehrte sich dagegen und erklärte, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hätte. Er bestand auf seine Kompetenz als Bürgermeister, solche Entscheidungen, die er nach Rücksprache mit der Verwaltung trifft, treffen zu können. Hier musste er sich allerdings entgegnen lassen, dass man so etwas auch im Bauausschuss besprechen könnte. Gemeinderat Herbert Baum (SPD) würde es für sinnvoll halten, manches mehr in denGremien zu besprechen. Weiter sprach Gräbner an, dass der Hartplatz des HSV Altenstein für Zwischenlagerungen bei einem Straßenbau genutzt wurde und nachher nicht vernünftig hergerichtet ist. Sie bat um Unterstützung durch die Gemeinde. Der Bürgermeister sagte Unterstützung zu. hw