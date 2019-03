Kristina Renner übernimmt die Leitung

Eckehard Kiesewetter Ebern — Mit der Priesendorferin Kristina Renner hat die Musikschule Ebern eine neue Leiterin gefunden. Die Neubesetzung durch die Diplom-Musiklehrerin war erforderlich, weil sich der bisherige Leiter, Christian Baum, zum Jahresende überraschend zurückgezogen hatte. Kristina Renner ist zugleich Vorsitzende und Lehrerin an der Haßfurter Musikschule "Dreiklang", so dass die Verwirklichung einer Kreismusikschule womöglich ein Stück näher rückt. Doch das ist nur eine von vielen Ideen, die bei der Vorstellung der neuen Leiterin durch Bürgermeister und Musikschulvorsitzenden Jürgen Hennemann anklangen. So will die 32-Jährige, die selbst die Blaskapelle Kirchaich dirigiert, auch die Zusammenarbeit mit den örtlichen Musikkapellen forcieren.

Das Kind einer rundum musikalischen Kirchaicher Familie spielte schon als Zwölfährige in der Blaskapelle und absolvierte nach dem Fachabitur die Dirigentenausbildung an der Berufsfachschule in Bad Königshofen. Ihr Einser-Abschluss qualifizierte sie fürs Studium an der Musik-Hochschule in Würzburg. Spezialgebiet ist das elementare Musizieren. Das Fach musikalische Früherziehung bringt sie als Dozentin an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Bamberg angehenden Erziehern nahe. Es wird neben Saxofon- und Klarinettenunterricht auch ein Schwerpunkt ihrer Arbeit in Ebern sein. Neue Lehrkräfte an der Musikschule sind weiterhin Sylvia Dotterweich und Wolfgang Vögele (Blechbläser) sowie Adrian Beer (elementare Musikpädagogik.