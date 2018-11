Krippenspiel und Firmung

Wer möchte beim Krippenspiel der katholischen Pfarrgemeinde mitmachen? Die erste Probe findet am heutigen Samstag um 14 Uhr im kleinen Jugendhaus statt, ab 1. Dezember dann in der Kirche. heute beginnt der Gottesdienst bereits um 18 Uhr. Danach kann der Adventsbasar im Jugendhaus St. Heinrich besucht werden. Wie jedes Jahr gibt es weihnachtliche Dekoration, Adventskränze und Plätzchen zu kaufen. In Kürze wird der Vorbereitungskurs zur Firmung beginnen. Er ist für die katholischen Jugendlichen vorgesehen, die im Schuljahr 2018/19 das 14. Lebensjahr erreichen oder die 2014 die erste heilige Kommunion empfangen haben. Das Informationstreffen findet für Jugendliche und Eltern am Samstag, 24. November, um 17 Uhr im kleinen Jugendhaus in Mainroth statt. red