Krippenschau in der Annakapelle

Mit der anstehenden Adventszeit startet in der St.-Annakapelle die traditionelle Krippenausstellung der Katholischen Erwachsenenbildung. Mit viel Liebe und Hingabe gestaltet, haben wieder Krippenbauer aus dem Landkreis wie aus der Stadt ihre Krippen zur Verfügung gestellt. Die feierliche Eröffnung findet am Samstag, 30. November, um 10 Uhr statt. Die Krippenausstellung ist an drei Adventswochenenden zu besichtigen. Auch in diesem Jahr bietet gemeinsam mit dem Büchertreff am Melchior-Otto-Platz die Kath. Erwachsenenbildung ein spannendes Begleitprogramm an. Schon am Sonntag, 1. Dezember, erzählen Senioren unter dem Titel "Wie war denn Weihnachten früher bei euch" aus ihrer Kindheit. Am zweiten Advent, 8. Dezember, findet ein Vortrag über "Vorweihnachtliches Brauchtum im Frankenwald" statt. Die Veranstaltungsreihe findet dann am Sonntag, 15. Dezember, mit dem Erzähltheater und Bastelangeboten "Alle Tiere nah und fern wollen gern zum Weihnachtsstern" ihren Abschluss.

Alle drei Veranstaltungen beginnen um 14 Uhr und finden in den Räumlichkeiten des Büchertreffs im Pfarrzentrum, Melchior-Otto-Platz, statt. Der Eintritt ist frei. red