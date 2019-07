Krippenkurs bis 2021 ausgebucht

In einem Rundschreiben an die Krippenfreunde gibt Erster Vorsitzender Hans Schmitt einen Zwischenbericht über das erste Halbjahr.

Das Jahr begann wie üblich mit dem Ende der Krippensaison. Nach Maria Lichtmess wurde die Kirchenkrippe abgebaut und wieder eingelagert. Wie jedes Jahr klappte der Abbau und das Aufräumen der ganzen Krippenutensilien dank einer bestens eingespielten Damen- und Herrenmannschaft wieder reibungslos. Einige wenige Sachen kamen in die Werkstatt für kleinere Reparaturen.

Beim Krippenbaukurs für Erwachsene, der Anfang März begann, wollte man etwas gegen den Rückstau der Anmeldungen unternehmen. Der Kurs ist bis 2021 ausgebucht. Beschlossen wurde daher, mit sieben statt sechs Teilnehmern den Kurs durchzuführen. Allerdings wurden auch Ehepartner zur Verstärkung mitgebracht, so dass die Werkstatt mit manchmal zehn oder elf Krippenbauern an ihre Grenzen kam. Schmitt berichtet: "Dieses kleine Problem wurde von uns natürlich gemeistert, so dass wieder sieben sehr schöne Krippen unterschiedlichster Stilrichtungen gebaut wurden."

Zu wenig packen mit an

Auf der Jahreshauptversammlung wurde eine neue überarbeitete Geschäftsordnung vorgestellt. Die alte Fassung aus dem Jahr 2008 wurde komplett überarbeitet und auf den Stand von 2019 gebracht.

"Zu unserem Lagerhaus", so berichtet der Vorsitzende weiter, "habe ich die gleichen Klagen wie schon in den vorherigen Rundschreiben. Wir sind Montagabend einfach zu wenige Leute, die bereit sind mit anzupacken." Daher brauche sich niemand zu wundern, dass sich die Umzüge und die Fertigstellung immer mehr in die Länge ziehen.

Auch heuer fährt wieder eine kleine Abordnung der Krippenfreunde zur Landestagung des Bayerischen Krippenfreunde. Diese findet am 23. November in Garmisch-Partenkirchen statt. red