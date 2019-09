Krippenfreunde sind ganzjährig aktiv

Einmal im Jahr bedankt sich der Vorstand der Krippenfreunde Herzogenaurach bei den Aktiven mit einem Vereinsessen. Vorsitzender Hans Schmitt konnte zu dieser kleinen Feier, die dank des schönen Wetters im Pfarrgarten der Herzogenauracher Stadtpfarrei stattfand, zahlreiche Mitglieder begrüßen. Er dankte den sehr aktiven Krippenfreunden für ihre Unterstützung bei den vielfältigen Aufgaben.

Auf ihrem Vereinsgelände am Welkenbacher Kirchweg haben die Aktiven ihr Krippenhaus errichtet und sind ständig damit beschäftigt, den Ausbau zu komplettieren. Vor kurzem haben sie ein externes Lager geräumt und werden in absehbarer Zeit ein weiteres Lager auflösen.

Zusätzlich zeichnen sie für die Krippe in der Herzogenauracher Stadtpfarrkirche verantwortlich. Mit Beginn der Adventszeit können sich die Gläubigen bis zum Fest Maria Lichtmess an mehreren Szenen erfreuen. Der Aufbau und die Umbauten erfordern einen großen Zeitaufwand.

Gut angenommen werden auch die Krippenausstellungen in der Adventszeit in der Krypta der Marienkapelle und der Reha-Klinik.

Beliebte Krippenbaukurse

Jedes Jahr bieten die Krippen-freunde in ihrer Werkstatt in der ehemaligen Haundorfer Schule auch Krippenbaukurse an, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene werden in die Kunst des Krippenbauens eingeweiht und können am Schluss des Kurses eine eigene Krippe mit nach Hause nehmen.

Am 23. November ist eine Fahrt zur Landestagung der Bayerischen Krippenfreunde in Garmisch-Partenkirchen geplant. Als Neuerung in diesem Jahr können sich die Krippen-freunde vorstellen, in verschiedenen Geschäften während der Adventszeit Krippen auszustellen.

Für all diese Unterstützung galt es, Dank zu sagen. Im Anschluss an die Ausführungen von Schmitt konnten die Aktiven des Vereins sich noch bei einem gemütlichen Beisammensein austauschen.

Manfred Welker