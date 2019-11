Krippenfreunde laden in die Maternkapelle ein

Am morgigen Samstag eröffnen die Bamberger Krippenfreunde um 11 Uhr anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläums die Krippenausstellung in der Maternkapelle. Nach langer Planung und drei Wochen intensiver Aufbauarbeiten ist neben der Ausstellung der Krippenfreunde im Historischen Museum auch die traditionelle Ausstellung in der Kapelle in der Maternstraße 10 für die Besucher vorbereitet. Über 30 qualitativ hochwertige Krippendarstellungen aus verschiedenen Zeiten und verschiedener Herkunft warten darauf, bestaunt zu werden. Zur Eröffnung werden Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner, der Bürgermeister der Bamberger Partnerstadt Prag 1, Pavel Cizinsky, sowie ein Kinderchor aus Prag erwartet. Die Bamberger Krippenfreunde freuen sich darauf, viele Besucher bei einer Tasse Glühwein begrüßen zu können. red