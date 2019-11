Krippenexerzitien im Advent

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten von Dienstag, 3. Dezember, 18 Uhr, bis Freitag, 6. Dezember, 13 Uhr, "Krippenexerzitien" an. Den Advent als Zeit der Vorbereitung wahrnehmen, dem Weihnachtsfest bewusst entgegengehen - diese besinnlichen Tage geben dazu allen Gelegenheit, die bereit sind, sich auf eine stillere Zeit einzustellen mit zwei Vorträgen pro Tag, Phasen der persönlichen Betrachtung, Gebetszeiten und Gottesdiensten sowie einem abendlichen Gespräch in der Gruppe. Auch für Spaziergänge wird Freiraum sein, ebenso wie auf Wunsch zu Gesprächen mit den Begleitern. Die Leitung haben Rektor Elmar Koziel und Sr. Christina Schirner. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Donnerstag, 21. November, unter Tel. 09571/9260 oder per E-Mail an info@14hl.de. red