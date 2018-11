Krippeneröffnung und Adventsmarkt

In weihnachtlichem Lichterglanz und in stimmungsvoller Atmosphäre präsentiert sich der Marktplatz bei der Krippeneröffnung am Freitag, 30. November, um 17 Uhr. Zu diesem festlichen Ereignis lädt der Verein Dorfkrippe Rattelsdorf ein. Bereits um 16 Uhr öffnen ebenfalls am Marktplatz die Stände des Adventsmarkts ihre Pforten. Hier gibt es viele Angebote und Geschenkideen für die vorweihnachtliche und die Weihnachtszeit. Bei Glühwein, Punsch, Plätzchen und weiteren kulinarischen Angeboten können die Besucher die vorweihnachtliche Stimmung genießen. Musikalisch umrahmt werden die Krippeneröffnung und die anschließende Feier von den "Itzgrunder Musikanten" mit ihrem Dirigenten Stefan Pechmann. red