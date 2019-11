Krippeneröffnung mit Andacht

Der Kath. Frauenbund Ebing lädt zur Eröffnung der Dorfkrippe am Kaspar-Röckelein-Platz ein. Die Feier beginnt am Samstag, 30. November, um 16 Uhr. Die Segnung wird Pfarrer Markus Schürrer vornehmen. Nach der Andacht bietet der Frauenbund "altenglischen Punsch" sowie "Brotwörscht" an. Die Kinder erhalten kostenlos Früchtepunsch und das Christkind verteilt kleine Geschenke. red