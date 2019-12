Krippenbauer seit 45 Jahren

Florian Hofmann aus Neuensee erhielt kürzlich eine höchst seltene Auszeichnung. Im Kreise seiner Krippenfreunde aus Bamberg wurde er für 45-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Zuvor hatten die Krippenfreunde Bamberg mit Erzbischof Ludwig Schick in der Kirche St. Urban einen Dankgottesdienst gefeiert.

Danach zeichnete der Vorsitzende der bayerischen Krippenfreunde, der Dingolfinger Stadtpfarrer Martin J. Martlreiter, mehrere Mitglieder aus. Der Bamberger Krippenbauverein war 1919 von zwölf Männern gegründet. In den 1980er-Jahren wurde mit fast 600 Mitgliedern der Höchststand gezählt. Zu dieser Zeit gehörte Florian Hofmann schon zum "Bestand". Er stellt in der Bamberger Maternkapelle seit über vier Jahrzehnten Krippen aus, zum 26. Mal findet auch in Neuensee eine von Hofmann gestaltete Krippenausstellung statt. In diesem Jahr stehen Papier- und Hauskrippen im Vordergrund. Die Neuenseer Ausstellung ist noch bis 6. Januar an Sonn- und Feiertagen zwischen 13.30 und 16.30 Uhr geöffnet. Die Maternkapellen-Ausstellung hat bis 12. Januar täglich geöffnet. Ein Besuch, besonders mit Kindern, lohnt sich. Der Eintritt ist frei. Stefan Motschenbacher