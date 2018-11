Krippenausstellung in der Krypta

Pünktlich zum ersten Advent beginnt bei den Krippenfreunden Herzogenaurach die neue Saison. Sie laden herzlich zur Eröffnung der Ausstellung und der Präsentation der Kirchenkrippe ein.

Diese erfolgt am Samstag, 1. Dezember, um 10 Uhr in einer ökumenischen Andacht in der Stadtpfarrkirche, in der auch mitgebrachte Adventskränze gesegnet werden.

Die aufwendige Kirchenkrippe, die von den Krippenfreunden gepflegt wird und alljährlich zahlreiche Besucher anzieht, zeigt die erste Szene der Saison.

Anschließend wird die Ausstellung in der Krypta der Marienkapelle eröffnet. Gezeigt werden auch die Exemplare, die Jugendliche und Erwachsene in den Krippenbaukursen der vergangenen Saison in der Werkstatt der Krippenfreunde Haundorf angefertigt haben. maw