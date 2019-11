Krippenausstellung im Jugendheim

Am Samstag, 7. und Sonntag, 8. Dezember, findet im Jugendheim die fünfte Krippenausstellung statt. Ab 16 Uhr können die Weihnachtskrippen bereits besichtigt werden. Nach dem Abendgottesdienst am Samstag wird Pfarrer Raube die Krippenausstellung offiziell eröffnen. Damit diese Tradition weiterhin erhalten werden kann, sind alle Krippenbauer angesprochen, ihre Werke der Öffentlichkeit zu zeigen. Öffnungszeiten sind am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Anmeldung für Aussteller bis zum 30. November. Weitere Informationen erhalten die Aussteller bei Anmeldung über E-Mail an: juergen.quiner@gmx.de oder Telefon 09260/1324. red