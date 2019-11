Krippenausstellung etwas verkleinert

Am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, findet im Mehrzweckhaus in Nurn wieder eine Krippenausstellung statt, diese wird aber im Gegensatz zu den Vorjahren in "verkleinerter" Form angeboten. Dies bedeutet unter anderem, dass die Präsentation nicht mehr in mehreren Räumen, sondern nur im Saal des Mehrzweckhauses erfolgt. Auch wird es den sonst üblichen Adventsbasar nicht geben und keine auswärtigen Krippenbauer werden mit von der Partie sein. Eigentlich wollte man heuer nach 16 Jahren diese Ausstellung entfallen lassen. Doch nun hat sich der zu den einstigen Initiatoren gehörende Jochen Vogler kurzfristig dazu entschlossen, zumindest in "abgespeckter" Art Weihnachtskrippen zu präsentieren. Die Öffnungszeiten der Schau sind am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. red