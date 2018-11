Krippen zum Bewundern

Susanne Deuerling Stolz können in diesem Jahr die Wallenfelser Krippenfreunde sein, denn zum elften Mal organisieren sie eine Krippenausstellung, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist. Krippen sind aus der Weihnachtszeit nicht wegzudenken. Wer hat nicht wenigstens eine kleine einfache Weihnachtskrippe Zuhause unter dem Baum stehen.

Figuren naturgetreu nachgebildet

Wie vielfältig und verschieden diese sein können, zeigt die Krippenausstellung im Pfarrheim Wallenfels. Neben den traditionellen werden auch etwas andere Krippen zu sehen sein, die mit großen Figuren punkten und solche, bei denen jedes noch so kleine Detail naturgetreu nachgebildet ist. Manch einer wird bei der Ausstellung etwas entdecken, was er so nie sah, oder wird fasziniert sein von der Einfachheit und Schlichtheit einzelner Darstellungen. Auch in der 11. Auflage ihrer Krippenausstellung sind wieder kleine Schätze verborgen, wird der Betrachter so einiges ganz Einmaliges zu sehen bekommen. Die Sonderausstellung in diesem Jahr zeigt Szenen aus Jahreskrippen. Nicht nur zu Weihnachten stellen die Menschen Krippen auf. So gibt es auch Krippen für die Osterzeit und solche, die im Jahreskreis verschiedene Szenen aus dem Leben und Wirken von Jesus Christus darstellen. Bekannte Jahreskrippen stehen in Bamberg, aber auch in vielen privaten Wohnungen und bringen so das ganze Jahr über die Gedanken an Gott und Jesus in die Haushalte.