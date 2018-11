Krippen und ein spannendes Begleitprogramm

Mit der anstehenden Adventszeit startet in der St.-Annakapelle in Kronach die traditionelle Krippenausstellung der Katholischen Erwachsenenbildung. Krippenbauer aus dem Landkreis und aus der Stadt Kronach haben wieder ihre mit viel Liebe und Hingabe gestalteten Krippen zur Verfügung gestellt. An drei Adventswochenenden sind alle Interessierten eingeladen, diese Krippenausstellung zu besichtigen.

Auch in diesem Jahr bietet die Katholische Erwachsenenbildung gemeinsam mit dem Büchertreff am Melchior-Otto- Platz ein spannendes Begleitprogramm an. Dieses beginnt schon am Sonntag, 2. Dezember, mit der Veranstaltung "Horch mal". Kinder, Jugendliche und Erwachsenen werden dabei ihre Lieblingsgeschichte zur Adventszeit vorlesen. Dazu gibt es weihnachtliche Lieder mit Birgit Kestel zum Mitsingen.

Am zweiten Advent, Sonntag, 9. Dezember, liegt verführerischer Duft von Punsch, Gewürzen und traditionellem Weihnachtsgebäck in der Luft. Mit "Kronacher Weihnacht in alter Zeit - Lichterglanz, Gaumenschmaus und rauhe Nächte" entführen die Genussbotschafterinnen Kerstin Rentsch und Christa Franz ihre Zuhörer mit Geschichten und Bräuchen in alte Zeiten. Natürlich fehlen die "Versucherle" aus der Weihnachtsbackstube nicht. Hierfür ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09261/610620 beim katholischen Pfarramt in Kronach notwendig.

Vortrag "Stern von Bethlehem"

Die Veranstaltungsreihe findet dann am Sonntag, 16. Dezember, mit dem Vortrag "Stern von Bethlehem - eine kulturhistorische Betrachtung" mit dem Referenten Stephan Renczes seinen Abschluss.

Alle drei Veranstaltungen beginnen um 14 Uhr und finden in den Räumlichkeiten des Büchertreffs Kronach im Pfarrzentrum, Melchior-Otto-Platz 6 in Kronach, statt. red