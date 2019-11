Krippen, Klänge und Christkind

Auch in diesem Jahr ist die Zahl der vorweihnachtlichen Märkte am ersten Adventswochenende wieder groß. Hier eine Übersicht über das, was man an diesem Wochenende im Landkreis Bamberg sehen und genießen kann - ohne Garantie auf Vollständigkeit.

Der Weihnachtsmarkt in Hallstadt öffnet vom 29. November bis 1. Dezember seine Pforten. In diesem Jahr findet der romantische Markt rund um die Fischergasse und den Marktbrunnen erstmals drei Tage lang statt. Beginn ist am heutigen Freitag von 18 bis 22 Uhr. Am Samstag haben die Stände von 16 bis 22 Uhr geöffnet und am Sonntag bieten die Vereine und Händler von 15 bis 20 Uhr ihre Waren an. Während die Erwachsenen vielleicht noch Weihnachtsgeschenke besorgen oder sich bei einer Tasse heißer Zwetschgenharmonie unterhalten, erwarten die Kinder im Gebäude Fischergasse 4 mit Christine Wheeler Bastelaktionen.

Zum Einbruch der Dunkelheit hat der Nikolaus am Sonntag sein Kommen angekündigt und bringt den kleinen Marktbesuchern Geschenke mit. Die Bühne steht auf der Rückseite der Fischergasse 6. Hin und wieder ziehen Feuerkörbe - unter Aufsicht unserer Feuerwehr - die Blicke auf sich.

Zu ihrem 21. Weihnachtsmarkt lädt die Gemeinde Litzendorf am 1. Adventswochenende und zwar am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag zwischen 13.30 und 18 Uhr. An über 25 festlich geschmückten Buden und Ständen bieten Vereine, Verbände, Kindergärten, Schulen und Hobbykünstler ihre selbst gefertigten Waren und ein reichhaltiges Angebot für das leibliche Wohl der Besucher feil. Schauplätze des Weihnachtsmarktes sind wie gewohnt das Umfeld von Rathaus, Kirche, Pfarrheim und der Schimmelsgraben. Auf dem gesamten Gelände stehen Feueröfen und Feuerkörbe zum Aufwärmen bereit. Für ganz besonderes adventliches Flair sorgen Konzertvorträge einheimischer Blaskapellen, Beiträge von Kindergarten- und Schulkindern, ein Konzert der Kreismusikschule in Kooperation mit der Gemeindebücherei sowie der Vortrag einer Weihnachtlichen Geschichte vom "Haus für Kinder am Ellernbach".

Vor dem Eingang des Rathauses ist die Litzendorfer Dorfkrippe mit der Darstellung von Mariä Verkündigung zu bewundern. Als besondere Attraktion gibt es eine Krippenausstellung von Litzendorfer Krippenfreunden im Pfarrheimsaal. Im Bürgerbüro des Rathauses ist ab dem 3. Dezember in der gesamten Advents- und Weihnachtszeit eine neue orientalische Großkrippe des Pödeldorfer Künstlers Peter Uhlemann zu bewundern.

Autofreie Zone in Scheßlitz

An diesem Wochenende lädt auch Scheßlitz zum Weihnachtsmarkt ein. Im Schatten des neuen Rathauses und der renovierten alten Stadtmauer finden die weihnachtlich geschmückten Stände auch dieses Jahr wieder ihr Zuhause. Eigens für diese Zeit wird der Rathausplatz zur autofreien Zone erklärt. Am Samstag geht das offizielle Programm um 18 Uhr mit dem Abendgottesdienst in St. Kilian los, bevor um 19 Uhr mit kirchlichem Segen und musikalischer Umrahmung durch die Bläsergruppe des Scheßlitzer Musikvereins am Kirchenvorplatz die Weihnachtskrippe geöffnet wird. Auf dem Rathausplatz eröffnet das "Schäätzer Christkind" anschließend das bunte Treiben und die Glühweinparty beginnt.

Auch am Sonntag werden in Zusammenarbeit von Scheßlitzer Vereinen, Gruppen, Firmen und Personen wieder ein abwechslungsreiches Programm, viele Spezialitäten und Spezereien sowie ein vielfältiges Warensortiment an den Ständen geboten, bevor der diesjährige Weihnachtsmarkt um 19 Uhr auch schon wieder ausklingt. Dazu gibt es im geöffneten Rathaus am Sonntag eine Ausstellung der Krippenfreunde Weismain, Bücherfalten für das Kinderhospitz, Handarbeit mit Wolle vom "bunten Laden" und Weihnachtsgeschichten für Kinder im Sitzungssaal des zweiten Obergeschosses, in dem es sonst das Jahr über andere Geschichten zu hören gibt.

Aufwärmen am Lagerfeuer

Ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt lockt nach Ebrach zum Baumwipfelpfad Steigerwald. Auf dem Festplatz des Baumwipfelpfades findet das bunte Treiben am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt. An rund 15 Ständen werden Produkte von regionalen Händlern angeboten. Hier dürfen natürlich hochwertige Holzprodukte, stilvolle Geschenkideen, heimische Liköre und Kunsthandwerk nicht fehlen. Selbstverständlich gibt es auch allerlei Kulinarisches. Neu in diesem Jahr ist jeweils am Sonntag um 17 Uhr eine große Live-Feuerschau. Der Besuch des Weihnachtsengels am Samstag und des Nikolauses am 7. Dezember erfreut die Kinder. Wer möchte, kann sich am Lagerfeuer aufwärmen und sogar Stockbrot machen.

Der Zutritt zum Weihnachtsmarkt wie auch das Parken sind kostenfrei. Für den Besuch auf dem weihnachtlich beleuchteten Pfad gelten reduzierte Eintrittspreise und der Pfad ist jeweils bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 8. Dezember, ab 13 Uhr verkehrt ein kostenloser Pendelbus zwischen den Weihnachtsmärkten in Ebrach und am Baumwipfelpfad Steigerwald.

Die Landfrauen Stegaurach veranstalten am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr den Weihnachtsmarkt Stegaurach im Windfeldergarten, Hartlandener Straße 13. Geboten wird ein erweitertes Sortiment, Weihnachtsbücherbasar, Kinderkarussell, lebende Schafe, Basteln mit und Vorlesen für die Kinder, gemütliches Glühweintrinken an der Feuerschale und ein abwechslungsreiche Rahmenprogramm mit Ensembles der Kreismusikschule, Kinder- und Erwachsenenchören sowie Weihnachtsliederssingen mit der Mühlendorfer Blasmusik. red/ub