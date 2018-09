Kripobeamter warnt vor Trickbetrügern

Das Quartiersmanagement "In der Heimat wohnen" bietet für alle Senioren der Region am Donnerstag, 12. September, einen Vortrag zum Thema "Trickbetrüger" an. Kriminalhauptmeister Christian Wollinger von der Kripo Coburg will Tipps und Ratschläge zu Betrügereien wie Haustürgeschäfte, Kaffeefahrten, betrügerischen Gewinnmitteilungen, Trickdieben, Taschendiebstahl oder dem Phänomen "Enkeltrick" geben. Der kostenlose Vortrag findet um 17 Uhr in der Cafeteria im Erdgeschoss der "Seniorenresidenz am Kurpark"statt. red