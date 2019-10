Kripo nimmt Rauschgifthändler fest

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Schweinfurt am Freitag zwei Personen festnehmen, denen reger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden die Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Größere Mengen an Rauschgift konnten sichergestellt werden. Dies meldeten in einer gemeinsamen Presseerklärung das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt.

Seit geraumer Zeit waren Beamte der Kriminalpolizei Schweinfurt zwei Personen auf der Spur, die unter dem Verdacht standen, regen Handel mit Rauschgift zu betreiben. Nach umfangreichen Ermittlungen durchsuchten Kriminalbeamte am Freitagnachmittag die Wohnung eines 37-jährigen Mannes und einer 44 Jahre alten Frau in Schweinfurt und konnten hierbei rund ein halbes Kilogramm Marihuana, 220 Gramm Amphetamin, etwa 170 Gramm Haschisch und geringe Mengen Kokain sowie unter anderem mehrere Messer und ein Elektroschockgerät auffinden. Die beiden Schweinfurter wurden vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden die beiden Tatverdächtigen am Samstagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen beide Untersuchungshaftbefehle wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführen von Waffen erließ. Die beiden Beschuldigten sitzen inzwischen in Justizvollzugsanstalten. pol