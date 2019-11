Unter dem Motto "Kripo klärt Senioren auf: Thema Sicherheit" bieten der DGB-Ortsverband Maßbach-Poppenlauer und die Seniorenarbeit Maßbach-Poppenlauer am Mittwoch, 27. November, 15 Uhr, eine Veranstaltung im Seniorenraum im alten Rathaus in Poppenlauer an. Dabei geht es um Gefahren an der Haustüre, am Telefon, im Internet und unterwegs. sek