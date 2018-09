Kripo ermittelt Verdächtigen

Die Kripo Schweinfurt konnte durch akribische Spurenauswertung nun einen Einbruch im April dieses Jahres in ein Schuhgeschäft aufklären. Dabei stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits wegen eines ähnlichen Delikts in Untersuchungshaft sitzt.

Im April hatten die Beschäftigten eines Schuhgeschäftes in der Sinnaustraße in Bad Brückenau festgestellt, dass nachts ein unbekannter Täter über das Dach in den Laden eingestiegen war und Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro entwenden konnte. Neben dem Entwendungsschaden hinterließ der Einbrecher Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Die Auswertung der gesicherten Spuren brachte die Ermittler auf den Tatverdächtigen. pol