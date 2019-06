Kriminalität im Internet

Gleich mehrere Fälle von Internetkriminalität liegen derzeit der Polizei-Inspektion in Bad Brückenau vor. Eine Frau aus Schondra wurde am Bildschirm aufgefordert, eine Telefonnummer anzurufen, um Probleme an ihrem PC zu lösen. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein "Spezialist", der ihr für die Behebung der Störungen 149 Euro abknöpfen wollte. Auf diesen offensichtlichen Betrugsversuch fiel die Frau nicht herein und erstattete bei der Polizei Anzeige. In einem weiteren Fall wurde ein über ein Kleinanzeigenportal verkauftes Handy nicht bezahlt. Zwar bekam die Bürgerin aus Wildflecken, die das Gerät angeboten hatte, eine schriftliche Bestätigung über die Überweisung des Kaufpreises in Höhe von 350

Euro. Das Geld wurde jedoch nie ihrem Konto gutgeschrieben. Die Polizei ermittelt jetzt die Hintergründe. pol