"Kriminalfall" in Steinberg

Steinberg — Unter der Regie sowie Organisation von Michael Hammer, Gertrud Schubert und Norbert Schülein wird es dieses Mal kriminell. An drei Abenden - am Samstag, 16. März, sowie am Freitag, 22. März, und Samstag, 23. März - spielt die Theatergruppe Steinberg in der Kronachtalhalle die fränkische Kriminalkomödie "A Leich im Gattn".

Ort der Handlung ist die Wohnküche des Bäckermeisters in der "guten alten Zeit" um 1900. Bäckermeister Andreas Schneider, genannt Andrejs, lebt mit seiner scharfzüngigen Frau Agnes, seinen drei Töchtern Marie, Annie, dem vorlauten Nesthäkchen Kathi sowie seinem betagten Schwiegervater Hannes in gut bürgerlichen Verhältnissen. Das Gleiche gilt für seinen Freund und Sangesbruder, den Metzgermeister Michael Müller, genannt Michl. Auch seine Geschäfte laufen gut, seine Frau, die Maich, ist auf Draht und zu beider großen Freude spinnen sich zarte Bande zwischen ihrem Sohn Fritz und Marie, der Tochter von Andrejs.

Die Freunde könnten also in Frieden leben und sich jeden Abend wie gewohnt gemütlich zu ihrem Dämmerschoppen treffen, wenn nicht diese verdammte "Waschsucht" ihrer Ehefrauen wäre. Es ärgert die beiden bis zur Weißglut, dass ihre Läden schlechthin als die größten "Lääwaafnzentralen" in ganz Steinberg gelten. Obendrein werden ihre Frauen bei der Verteilung von Nachrichten, Gerüchten und Boshaftigkeiten noch kräftig von den Basen der Agnes, den "Jungfrauen" Rosa und Zensi, unterstützt. Denn wenn diese beiden nicht gerade beim Doktor ihre Wehwehchen auskurieren oder im Rathaus unterwegs sind, um den Bürgermeister zu ärgern, eilen sie ruhelos von Haus zu Haus und wetzen ihre scharfen Zungen.

Diesem "geschäftsschädigenden" Treiben würden der Andrejs und der Michl zu gerne ein Ende bereiten. Sie schmieden Pläne und warten auf die passende Gelegenheit, den Waschweibern endlich das böse Handwerk zu legen. Warum ist es aber plötzlich in Steinberg mit der beschaulichen Ruhe vorbei? Wieso ist der Gendarm Huber hinter Mördern her? Und warum geraten die Hochzeitspläne der lieben Anni mit dem Studienprofessor Prätorius in Gefahr? Das alles können die Besucher an drei Abenden erfahren, wenn die Theatergruppe das Mundartstück "A Leich im Gattn" in der Kronachtalhalle zur Aufführung bringt. Die Theatergruppe Steinberg und Hans Schrepfer laden herzlich ein. Der Reinerlös wird traditionell für einen guten Zweck im Ort verwendet.