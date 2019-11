Krimikomödie in der Kulturscheune

Die Theatergruppe Eggolsheim lädt ein zu einer Krimikomödie "Tot ist tot" von Claudia Kumpfe. Das Ensemble verspricht spannende und witzige Abende voller Überraschungen. Zur Einstimmung zeigt die Theaterjugend "Der Hasenbraten" frei nach Karl Valentin. Aufführungstermine sind Samstag und Sonntag, 16. und 17. November, sowie am Wochenende darauf am 22. und 24. November. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr). Aufführungsort ist die Kulturscheune Eggolsheim. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Der Kartenvorverkauf bei "Jubitas"/Die Post in der Hauptstraße in Eggolsheim. red